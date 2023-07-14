Bitlis Emniyet Müdürlüğü'ne 20 araç bağışlandı

BİTLİS - Emniyet Genel Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı ve Bitlisli iş adamları tarafından Bitlis Emniyet Müdürlüğü'ne 20 araç bağışlandı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü önünde 18 panelvan, 2 otomobil ve 2 motosiklet olmak üzere 20 araç için teslim töreni düzenlendi. İl Müftüsü M. Feysal Geylani'nin dua okumasıyla başlayan araç teslim töreni, kurban kesimiyle devam etti. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, güvenlik güçlerinin çok geniş bir coğrafyada hizmetler verdiklerine değinerek, "İl Emniyet Müdürlüğümüzün araç ihtiyacını karşılamak için Bitlisli hayırseverlerimiz sağ olsunlar ellerini taşın altına koydular. Bizlere ciddi anlamda destekte bulundular. Emniyet Teşkilatını Güçlendirme Vakfımız da bu hayırseverlerimizin bağışlarına katkıda bulunmak amacıyla desteklerini gösterdiler. Bitlis Emniyet Müdürlüğümüzün araç filosuna biz bugün 20 tane yeni aracı katmış bulunuyoruz. Tabi arkadaşlarımız çok geniş bir coğrafyada kıymetli hizmetler veriyorlar. Araç ihtiyaçları ister istemez her yıl kendisini gösteriyor. Bu alınan araçlar bize ciddi anlamda katkı sağlayacak. Arkadaşlarımız daha huzurlu ve daha güvenli bir ortamda hizmet verecekler. İnşallah kazasız belasız kullansınlar. Onlardan üstün hizmetler beklediğimizi bir kez daha beyan ediyorum. Bağışçılarımız ve vakfımıza, bakanımıza ve genel müdürümüze çok teşekkür ediyoruz" dedi.

İl Emniyet Müdürü Celal Özcan ise Emniyet Genel Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı ve Bitlisli iş adamlarına teşekkür ederek, "Huzur ve güven şehri Bitlis'imizde polisimizin daha görünür, emniyet hizmetlerinin daha kaliteli yürütülmesi ve aynı zamanda araçlarımızın yaşlanması ve bakım maliyetlerinin artması sebebiyle müdürlüğümüze 20 yeni araç daha katarak araç sayımızı artırmış bulunuyoruz. Tedarik edilen araçlarımız için düzenlenen araç kampanyasına katkıda bulunan iş adamlarımıza çok teşekkür ederiz. İlimizde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelede daha fazla başarıya ulaşmayı hedefliyoruz. Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz. Tüm suçlar olmak üzere TEM, narkotik ve göçmen kaçakçılığına ağırlık vermekteyiz. Teşkilatımız bünyesine kazandırılan yeni araçlarımızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Allah kaza bela vermesin. Bu vesile ile güzel memleketimizin huzuru ve mutluluğu uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Başta valimiz olmak üzere destek veren iş adamlarımıza tekrar teşekkür ediyorum" dedi.

Törene Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı, Cumhuriyet Başsavcısı Dursun Ali Kocakaya, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Müftüsü M. Faysal Geylani, iş insanları ve polis memurları katıldı.