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Bitlis Emniyet Müdürlüğü'ne 12 Yeni Araç Tahsis Edildi

Bitlis Emniyet Müdürlüğü'ne 12 Yeni Araç Tahsis Edildi
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İçişleri Bakanlığı tarafından Bitlis Emniyet Müdürlüğü'ne tahsis edilen 12 araç, düzenlenen törenle hizmete alındı. Vali Ahmet Karakaya, araçların vatandaşların güvenliğini artırmak için önemli olduğunu vurguladı.

İçişleri Bakanlığınca Bitlis Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 12 araç, törenle hizmete alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törene katılan Vali Ahmet Karakaya, araçları inceledi, Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu'ndan bilgi aldı.

Araçların hayırlı olmasını dileyen Karakaya, İçişleri Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.

Bitlis'in dağlık bir coğrafyaya sahip olduğunu belirten Karakaya, şöyle konuştu:

"Emniyet teşkilatımız ve bütün kurumlarımızın araç gereç noktasında eksiğinin kalmaması en büyük amaçlarımızdan biri. Bu araçların emniyet teşkilatımıza teslimiyle, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için sunulan hizmetlerin kalitesini artıracağız. Bu konuda kararlıyız. Allah kaza bela vermesin. Bu konuda ihtiyaçlara yönelik çalışmalarımız devam etmektedir."

Araçların siren çalarak tur atmasıyla sona eren törene, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç, şube müdürleri ve polisler katıldı.

Kaynak: AA / Şener Toktaş - Güncel
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