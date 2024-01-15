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Bitlis El-Aman Kayak Merkezi'nde Kar Sevinci

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Bitlis'in Rahva Bölgesi'ndeki El-Aman Hanı Kayak Merkezi'nde son yağışlarla birlikte kar seviyesi istenen seviyeye ulaştı. Vatandaşlar ve kayak takımı sporcuları bölgenin güzel manzarasında kayak yapmanın keyfini çıkarıyor.

Bitlis'in Rahva Bölgesi'ndeki El-Aman Hanı Kayak Merkezi'nde, son günlerde kar etkili oldu.

Kent merkezi ile Tatvan ilçesi arasındaki bölgede kalan ve 7 Ocak'ta hizmet vermeye başlayan kayak merkezinde, son yağışların ardından kar seviyesi istenen seviyeye ulaştı.

Merkeze gelen vatandaşlar da aileleriyle bölgenin güzel manzarasına karşı kayak yapmanın keyfini yaşadı.

Kentteki kayak takımı sporcuları da merkezdeki pistlerde yaptıkları antrenmanla katılacakları yarışlar için hazırlıklarını sürdürdü.

Kayaklı Koşu Milli Takım Antrenörü Sedat Doymaz, kayak merkezinin elverişli bir yerde olduğunu belirtti.

Merkezde kayak yapmayı yeni öğrenenler için elverişli alanların olduğunu dile getiren Doymaz, "Vatandaşlar burada kayak takımları ve kızakla eğlenceli anlar yaşıyor. Biz de sporcularımızı yarışlara hazırlıyoruz." dedi.

Ziyaretçilerden Rıza Karaman da fırsat buldukça ailesiyle geldiği merkezde güzel zaman geçirdiklerini söyledi.

Tesisin geçen yıllara göre geliştirildiğini ve daha güzel olduğunu bildiren Karaman, "Emeği geçenlere teşekkür ederiz. Kayak merkezleri bölgenin ekonomik koşullarına katkı sunan, istihdam yaratan, sosyalleşmeyi sağlayan önemli mekanlar. Bu yerlerin desteklenmesi gerekiyor." dedi.

Öğretmen Rukiye Sevik ise ilk kez geldiği kayak merkezini çok beğendiğini ifade etti.

Kaynak: AA / Güncel

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