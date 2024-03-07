Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı'ndan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Programı

Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV) "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla program düzenledi.

BETAV'ın konferans salonunda düzenlenen programa 35 kadın katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli Avukat Emre Altun, ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanuna yönelik konuşma yaptı.

Aile Toplum Sağlığı Merkezi Uzman Doktoru İrem Elif Çetintaş ise meme kanserinde erken teşhisin önemine ilişkin sunum yaptı.

Programın ardından katılımcılara hediye ve karanfil dağıtıldı.

Pasta kesiminin yapıldığı programa, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Halk Eğitimi Merkezi'ndeki usta öğreticiler ve kadınlar katıldı.