Haberler

Bitlis'e 7 Yeni Ambulans Hizmete Alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis'te Sağlık Bakanlığı tarafından tahsis edilen 7 yeni ambulans, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hizmete alındı. Mevcut filoya yapılan bu takviyeyle acil durumlara müdahale kabiliyetinin artırılması hedefleniyor.

Bitlis'te Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen 7 ambulans, hizmete alındı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, mevcut 42 araçlık filoya yapılan takviyeyle personelin, acil durumlarda hareket kabiliyetinin hızlandırılması hedefleniyor.

İl Sağlık Müdürü Şaban Ergene, araçların gönderilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Ergene, "Bu yatırımlar Sağlık Bakanımız Kemal Memişoğlu'nun güçlü desteğinin, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürümüz Eray Çınar'ın koordinasyonunun, Bitlis Milletvekilimiz Turan Bedirhanoğlu'nun katkılarının ve Valimiz Ahmet Karakaya'nın öncülüğünün önemli bir tezahürüdür. Sağlığınız bizim önceliğimizdir." dedi.

Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit - Güncel
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mbappe hayret içinde kaldı! Xabi Alonso Arda Güler'den maç sonu özür diledi

Arda'dan özür dilettiren asist
Liverpool'un yıldızı çıldırdı: B.ka batmış durumdayız

Yıldız isim çıldırdı: B.ka batmış durumdayız
İstanbul'un en başarılı 5 ilçe belediyesi: Listede CHP'den tek isim var

İstanbul'un en başarılı 5 ilçe belediyesi! İşte listedeki tek CHP'li
Babasının küllerini Anfield çimlerine döktürdü

Eline alıp döktüğü şeyi tahmin edemezsiniz
Mbappe hayret içinde kaldı! Xabi Alonso Arda Güler'den maç sonu özür diledi

Arda'dan özür dilettiren asist
Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun

Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun
Cani koca uzaklaştırma kararı bittiği gibi eşini tüfekle öldürdü

Uzaklaştırma kararı bittiği gibi eşini vahşice öldürdü
ABD'yi ayağa kaldıran saldırı! Trump'tan 500 ilave Ulusal Muhafız hamlesi

Saldırganın kimliğini açıklayan Trump, Pentagon'a talimatı verdi
Yunanistan'ın eski başbakanı Çipras: 15 Temmuz darbe girişimi ikili ilişkilere de zarar verdi

Komşu ülkenin eski liderinden çarpıcı "15 Temmuz" itirafı
Şehir diken üstünde! Doğal gaz patlaması sonucu 2 ev çöktü

Halk diken üstünde! Şehirdeki patlama ortalığı savaş alanına çevirdi
Bahçeli'nin sözleri, Dilek İmamoğlu'nu küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla

Bahçeli'nin sözleri, küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla
Bakan Güler, ihraç edilen teğmenlerle ilgili bir gerçeği ilk kez açıkladı

O teğmenle ilgili gerçeği ilk kez açıkladı: Bunu yapmaya hakkı var mı?
Dev sitedeki yangında bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 44'e yükseldi, 279 kişi kayıp

4 bin kişi yaşıyordu! Dev sitedeki yangında bilanço ağırlaşıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.