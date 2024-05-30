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Bitlis Çeltikli köyünde çiftçiler çeltik ekimine devam ediyor

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Bitlis'in Çeltikli köyünde çiftçiler, çeltik ekim mesailerine devam ediyor. Köylüler, geleneksel yöntemlerle yetiştirdikleri kaliteli ve lezzetli pirinci hem ihtiyaçları için ayırıyor hem de satarak gelir elde ediyor.

Bitlis'in Çeltikli köyünde çiftçiler, çeltik ekim mesailerine devam ediyor.

Merkeze 23 kilometre uzaklıktaki Çeltikli köyü sakinleri, tarlalarda oluşturdukları "çeltik tavası" adı verilen alanlarda tohumları toprakla buluşturuyor.

Yaklaşık 4 aylık sürecin ardından hasada başlayan çiftçiler, elde ettikleri pirincin bir kısmını ihtiyaçları için ayırıyor, diğer kısmını da satarak gelir elde ediyor.

Geleneksel yöntemlerle yetiştirilen pirinç, kalitesi ve lezzetiyle yöre sakinleri tarafından tercih ediliyor.

Çiftçilerden Ferhat Kın, gazetecilere, köylerinde asırlardır pirinç üretildiğini söyledi.

Yetiştirdikleri pirincin kaliteli ve lezzetli olduğunu belirten Kın, şöyle konuştu:

"Büyük emeklerle pirinç üretiyoruz. Düz tarlayı traktörle önce harmanlıyoruz. Sonra toprağın sertleşmesini bekliyoruz. Pirinç ekim işini yardımlaşarak yapıyoruz. Tarlalarda havuzlar oluşturarak tohumu toprakla buluşturuyoruz. 4 aylık sürecin ardından hasada başlıyoruz."

Köylülerden Maşallah Demir ise "Pirinç ekme işlemimiz 20 gün sürüyor. Daha sonra 4 ay bekliyoruz. Hasat ettikten sonra pirinci değirmene götürerek tüketime hazır hale getiriyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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