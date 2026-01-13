Haberler

Bitlis Beşminare Öğrenci Yurdu'ndaki iddialara ilişkin inceleme

Güncelleme:
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bitlis Beşminare Öğrenci Yurdu'ndaki iddialar üzerine idari inceleme ve disiplin süreci başlattı. Bakanlık, olaylara ilişkin paylaşımların değerlendirileceğini açıkladı.

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı, Bitlis Beşminare Öğrenci Yurdu'ndaki iddialara ilişkin idari inceleme ve disiplin süreci başlatıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organları ile sosyal medya mecralarında, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Bitlis Beşminare Öğrenci Yurdu'nda meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin paylaşımlar yer almaktadır. Söz konusu paylaşımlara konu olan hususlarla ilgili olarak, ilgili mevzuat çerçevesinde idari inceleme ve disiplin süreci başlatılmıştır. Süreç, gerekli hassasiyet gösterilerek ve hukuki çerçeve içerisinde yürütülmektedir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
