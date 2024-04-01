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Nesrullah Tanğlay 8 bin 900 oy alarak seçimi önde tamamladı

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Kesin olmayan sonuçlara göre, Nesrullah Tanğlay 8 bin 900, DEM Parti adayı Mehmet Nezir Karabaş 8 bin 702 oy aldı. (Açılan sandık oranı: % 100 )

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: AA / Güncel

Mehmet Nezir Karabaş Nesrullah Tanğlay DEM Parti Politika Güncel Haberler

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