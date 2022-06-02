Bitlis Belediye Başkanı Tanğlay, çalışmaları inceledi - Haberler

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, yapımı devam eden duvar ve yol genişletme çalışmalarını inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğünce Taş ve Zeydan mahallelerinde yürütülen yol genişletme ve istinat duvarı yapım çalışmalarını inceleyen Tanğlay, mahalle sakinleriyle de sohbet etti, talep ve önerilerini dinledi.

Bütün mahallelerde devam eden çalışmalar hakkında Fen İşleri Müdürü Emrullah Velibeyoğlu'dan bilgi alan Tanğlay, vatandaşların rahatsız etmeden çalışmaların hızlandırılması talimatını verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tanğlay, hazırlanan projelerle ilgili çalışmaların plan ve programlara uygun devam ettiğini belirtti.

Tanğlay, "Ekiplerimiz devam eden çalışmaların belirlenen tarihte hizmete sunulması için büyük gayret gösteriyor. Belediye olarak ihtiyaç duyulan hizmetleri en kaliteli biçimde yapmak ve insanımızın hizmetine sunmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz." ifadelerini kullandı.