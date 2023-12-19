Bitlis-Baykan kara yolunda tır devrildi, sürücü yaralandı
Bitlis-Baykan kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, Ercan Kınay'ın kullandığı tır devrildi ve sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Bitlis-Baykan kara yolunda devrilen tırda sıkışan sürücü yaralandı.
Afad'tan yapılan bilgilendirmeye göre, Ercan Kınay'ın kullandığı 56 AAK 637 plakalı tır, Bitlis-Baykan kara yolunun Deliklitaş mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine, kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Afad ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Kınay, Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Devrilen tır çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.