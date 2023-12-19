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Bitlis-Baykan kara yolunda tır devrildi, sürücü yaralandı

19 Aralık 2023 16:11 Güncelleme: 16:12 Abone Ol

Bitlis-Baykan kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, Ercan Kınay'ın kullandığı tır devrildi ve sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü hastaneye kaldırıldı.