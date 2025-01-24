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Bitlis Balı Coğrafi İşaret Tescili Aldı
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Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası'nın yaptığı başvuru sonucunda Bitlis balı coğrafi işaret tescil belgesi aldı. Bu gelişme, Valilik tarafından yapılan bir sosyal medya paylaşımı ile duyuruldu.

Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanlığının yaptığı başvuru sonucu, Bitlis balı coğrafi işaret tescil belgesi aldı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Bitlis TSO Başkanı Davut Tezcan ve yönetim kurulu üyeleri ile Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Çolak, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya'yı ziyaret etti.

Tezcan ve Çolak, başvuru ve Bitlis balının coğrafi işaret almasıyla ilgili Karakaya'yı bilgilendirdi.

Ziyarette, Bitlis TSO tarafından Türk Patent ve Marka Kurumu'na Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında verilen "Bitlis Balının Tescil Belgesi", Karakaya'ya takdim edildi.

Kaynak: AA / Şener Toktaş - Güncel
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