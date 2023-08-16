Bitlis Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü: Dezavantajlı kesimlere destek devam ediyor

Bitlis Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü İsmetullah Altun, kentte dezavantajlı kesimler ile yardıma muhtaç kişilere yönelik desteklemelerin devam ettiğini belirtti. Altun, dezavantajlı kesiminin ihtiyaçlarını gidermeye, sorunlarını çözmeye ve her konuda yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi. Bu yıl bakanlık olarak 1700 civarındaki çocuğa yaklaşık 30 milyon lira ekonomik destek sunduklarını kaydeden Altun, şöyle konuştu: 'Bunun dışında temmuz itibarıyla 4 bin 800 civarında engellimize 156 milyon lira ekonomik destek sağladık. Temel amacımız çocuklarımızın ve engellilerimizin kendi sosyal çevrelerinde, aileleriyle mutlu, huzurlu şekilde yaşamlarını sürdürmeleri. 11 çocuğumuz koruyucu ailede, 45 çocuğumuz da kurumumuz bünyesindeki Çocuk Evleri Sitesi'nde kalmaya devam ediyor. Buradaki tüm ihtiyaçlarını temin ediyoruz. Ahlat Engelsiz Yaşam Merkezimizde ise 54 engellimize kurum bakımı hizmeti vermekteyiz. Bu dezavantajlı kesimleri toplumun içinde tutmak, orada destekleyip güçlendirmek temel amacımız.' Yeni doğan çocuklar ile annelerini de desteklerini aktaran Altun, bu kapsamda 3 bin civarında yeni doğan çocuk için annelerine 1,5 milyon lira ekonomik destek sağladıklarını kaydetti.

Bitlis Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü İsmetullah Altun, kentte dezavantajlı kesimler ile yardıma muhtaç kişilere yönelik desteklemelerin devam ettiğini belirtti.

Altun, dezavantajlı kesiminin ihtiyaçlarını gidermeye, sorunlarını çözmeye ve her konuda yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi.

Bu yıl bakanlık olarak 1700 civarındaki çocuğa yaklaşık 30 milyon lira ekonomik destek sunduklarını kaydeden Altun, şöyle konuştu:

"Bunun dışında temmuz itibarıyla 4 bin 800 civarında engellimize 156 milyon lira ekonomik destek sağladık. Temel amacımız çocuklarımızın ve engellilerimizin kendi sosyal çevrelerinde, aileleriyle mutlu, huzurlu şekilde yaşamlarını sürdürmeleri. 11 çocuğumuz koruyucu ailede, 45 çocuğumuz da kurumumuz bünyesindeki Çocuk Evleri Sitesi'nde kalmaya devam ediyor. Buradaki tüm ihtiyaçlarını temin ediyoruz. Ahlat Engelsiz Yaşam Merkezimizde ise 54 engellimize kurum bakımı hizmeti vermekteyiz. Bu dezavantajlı kesimleri toplumun içinde tutmak, orada destekleyip güçlendirmek temel amacımız."

Yeni doğan çocuklar ile annelerini de desteklerini aktaran Altun, bu kapsamda 3 bin civarında yeni doğan çocuk için annelerine 1,5 milyon lira ekonomik destek sağladıklarını kaydetti.