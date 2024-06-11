Bitlis Ahmet Eren Bilim ve Sanat Merkezi'nde Bilim ve Sanat Festivali düzenlendi

Bitlis Ahmet Eren Bilim ve Sanat Merkezince "Bilim ve Sanat Festivali" düzenlendi.

Merkezde düzenlenen festivalde, öğrencilerin yıl boyunca resim, robotik kodalama, ahşap tasarım, matematik, origami ve astronomi atölyelerinde yaptığı çalışmalar ile TÜBİTAK Bilim Fuarı ile Teknofest için hazırladıkları projeler sergilendi.

Festivalin açılışını gerçekleştiren Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, stantları gezerek sergilenen projeler ve çalışmalar hakkında öğrencilerden ve danışman öğretmenlerden bilgi aldı.

Bitlis Ahmet Eren Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Ekrem Oruk, gazetecilere, bu yıl ikincisini düzenledikleri "Bilim ve Sanat Festivali"nde öğrencilerin hazırladığı çalışmaların yer aldığını söyledi.

Öğrencilerin yıl boyunca yaptığı çalışmların tamamını bir araya getirerek festivalde sergilediklerini anlatan Oruk, şöyle konuştu:

"Festivalimizde resim, robotik kodlama, ahşap tasarım, matematik, origami ve astronomi atölyelerinde ve TÜBİTAK Bilim Fuarı ile Teknofest için hazırladıkları özel projeleri sergiledik. 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarı'nı, Bilim Sanat Festivali'ne dönüştürdük. Öğrencilerimiz bu festival sayesinde yaptıkları ürünleri misafirlerimize tanıttı. Öğrencilerimizin bu alanlarda gelişmesine katkıda bulunmak için çaba göstereceğiz."

Programa, Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu'nun eşi Filiz Karaömeroğlu, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.