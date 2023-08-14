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Bitlis Ahlat'ta Trafik Kazası: 8 Kişi Yaralandı

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Bitlis'in Ahlat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı. İki kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ahlat ilçesi Ovakışla-Bulanık karayolunda sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 01 BAF 92 plakalı Ford Connet kamyonet ile 34 EBP 437 plakalı Ford Courier kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Araçlarda bulunan toplam 8 kişi yaralandı. Araçlarda sıkışan yaralılar, AFAD ekipleri tarafından çıkarıldıktan sonra sağlık ekipleri tarafından Ahlat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Ovakışla Bitlis Ford Güncel Haberler

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