Bitlis Ahlat'ta Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı
Bitlis'in Ahlat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir tır devrildi ve sürücü yaralandı. Kazanın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, Ahlat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bitlis'in Ahlat ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Devlet Bahçeli Bulvarı'nda C.B., idaresindeki 76 DK 211 plakalı tır, tekerinin patlamasını sonucu devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, Ahlat Devlet Hastanesine kaldırıldı.