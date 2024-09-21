Bitlis Ahlat'ta Köy Yolları Heyelanla Kapandı
Bitlis'in Ahlat ilçesinde yoğun sağanak nedeniyle bazı köy yolları heyelan sonucu ulaşıma kapandı. Ekipler, Taşharman ve Kuşhane köy yollarındaki taş ve toprak birikintilerini temizleyerek yolu tekrar açtı.
Bitlis'in Ahlat ilçesinde bazı köy yolları heyelan nedeniyle kapandı.
İlçe genelinde etkili olan sağanak, Uludere, Taşharman ve Kuşhane köy yollarında heyelana yol açtı.
Taş ve toprak birikintileri nedeniyle ulaşıma kapanan yol, İl Özel İdaresi ekiplerince temizlendi.
Köylüler, yolu açan ekiplere teşekkür etti.