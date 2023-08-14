Bitlis Ahlat'ta İki Araç Çarpıştı: 8 Yaralı
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Bitlis'in Ahlat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki hafif ticari araç çarpıştı ve 8 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Bitlis'in Ahlat ilçesinde çarpışan iki hafif ticari araçtaki 8 kişi yaralandı.
Ovakışla-Bulanık kara yolunda sürücülerinin kimliği belirlenemeyen 01 BAF 92 plakalı araç ile karşı yönden gelen 34 EBP 437 plakalı araç çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 8 kişi ambulanslarla Ahlat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Şener Toktaş - Güncel