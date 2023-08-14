Bitlis Ahlat'ta İki Araç Çarpıştı: 8 Yaralı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki hafif ticari araç çarpıştı ve 8 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.