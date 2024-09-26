Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Bitkisel Üretime Destek Tebliği

(ANKARA) - Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bitkisel üretime yönelik desteklemeler ile diğer bazı tarımsal desteklemelere ödeme yapılmasına ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

"Bitkisel üretimi artırmak, verim ve kaliteyi yükseltmek, üretim maliyetlerinin karşılanmasına katkıda bulunmak, sürdürülebilirliği ve arz güvenliğini sağlamak, kayıtlılığı arttırmak, bitkisel üretimde kimyasal ilaç kullanımını azaltmak, insan sağlığının ve doğal dengenin korunması için çevreye duyarlı alternatif tarım tekniklerinin geliştirilmesini sağlamak ve tarımsal ürünlerini lisanslı depolarda muhafaza eden gerçek ve tüzel kişilere destekleme yapılmasına ilişkin tebliğ", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğ, mazot ve gübre, toprak analizi, organik tarım, iyi tarım uygulamaları, küçük aile işletmesi, fındık alan bazlı gelir, katı organik-organomineral gübre, geleneksel zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu, Türkiye tarım havzaları üretim ve destekleme modeline göre fark ödemesi, sertifikalı fidan/fide ve standart fidan kullanımı, sertifikalı tohum üretimi, sertifikalı fidan üretim, bombus arısı kullanımı ve çiftlik muhasebe veri ağı sistemine katılım primi alanlarında çiftçiye yapılacak desteklemeleri düzenliyor.