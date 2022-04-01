TUNCELİ (İHA) - Bitkin vaşak tedavi altına alındı

TUNCELİ Tunceli'de bitkin halde bulunan ve nesli tükenme tehlikesi altında bulunan vaşak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesinde tedavi altına alındı.

Tunceli'nin Pülümür ilçesine bağlı Kırmızı köprü köyünde hareketsiz şekilde yatan dünyada ve Türkiye'de soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan vaşağı gören vatandaşlar durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesine bildirdi. İhbar üzerine köye giden ekipler, vaşağı uyuşturduktan sonra tedavisini yapmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesine getirdi.

Son derece bitkin düştüğü gözlemlenen ve veteriner hekim tarafından tedavisine başlanan vaşağın, iyileşmesinin ardından yeniden doğal ortamına bırakılacağı belirtildi.