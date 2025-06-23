Bitkin Kerkenez Doğaya Kavuştu
Erzurum'da bitkin halde bulunan kerkenez, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin bakımı sonrası sağlığına kavuşarak doğaya salındı.
Erzurum'da bitkin halde bulunan kerkenez, bakımı ve beslenmesinin ardından doğaya bırakıldı.
Kent merkezinde bir süre önce yerde bitkin haldeki kerkenezi görenler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Ekiplere teslim edilen kerkenez, koruma altına alındı.
DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak tarafından özenle bakılan kerkenez, tedavisinin ardından doğaya salındı.
Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Güncel