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Bitkin halde bulunan tilki ve leylek tedavisinin ardından doğaya salındı

Bitkin halde bulunan tilki ve leylek tedavisinin ardından doğaya salındı Şırnak'ta vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunan tilki ve leylek, tedavilerinin ardından doğal yaşam ortamına bırakıldı.

Bitkin halde bulunan tilki ve leylek tedavisinin ardından doğaya salındı

ŞIRNAK - Şırnak'ta vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunan tilki ve leylek, tedavilerinin ardından doğal yaşam ortamına bırakıldı.

Vatandaşlar tarafından farklı tarihlerde yorgun, bitkin ve yaralı halde arazide bulunarak Şırnak Üniversitesi Yabani Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülen leylek ve tilkinin tedavisi tamamlandı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şırnak il Şube Müdürü Orhan Kalay, muhtelif tarihlerde arazide bitkin vaziyette bulunan bir leylek ve bir yavru tilki duyarlı vatandaşlar tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak İl Şube Müdürlüğüme haber verildiğini söyledi. Kalay, "Bizde ekip olarak tilki ve leyleği alıp, Şırnak Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon ünitemizde belli bir süre bakımlarını ve tedavilerini yaptıktan sonra uygun ortamlarda tekrardan doğaya bıraktık, doğaya kazandırdık" dedi.

Vatandaşlarında duyarlı olmasını isteyen Kalay, "Vatandaşlarımızdan talebimiz bu şekilde arazide bitkin ve yaralı buldukları yaban hayvanlarını Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürlüğüne bir şekilde haber vermelerini, haber verdikten sonra biz ekip olarak gidip, o hayvanları teslim alıp, gerekli bakım ve tedavilerini tamamladıktan sonra tekrar doğaya geri kazandırıyoruz" şeklinde konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Melih Yiğit - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Güncel Haberler

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