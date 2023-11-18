Sinop'ta göç yorgunu olarak bulunan ördek, vatandaşlar tarafından tedavi merkezine teslim edildi. Yorgun ördek, bir haftalık tedavisinin ardından tekrar doğaya bırakıldı.

Bitkin halde bulunan ördek tedavi sonrası tekrar doğaya salındı

SİNOP - Sinop'ta göç yorgunu olarak bulunan ördek, vatandaşlar tarafından tedavi merkezine teslim edildi. Yorgun ördek, bir haftalık tedavisinin ardından tekrar doğaya bırakıldı.

Sinop'ta göç yolunda yorgun düşen ördek, vatandaşlar tarafından bulundu. Sinop Sarıkum Yaban Hayvanı Kurtarma Merkezi Şefliği ekiplerine teslim edilen ördek, burada kontrol altına alındı. Yorgun ördek, bir haftalık tedavi sonrasında eski gücüne kavuştu. Tedavisi tamamlanan ördek, görevli tarafından Sarıkum Gölü'ne salındı.