Bitkin Halde Bulunan Kızıl Şahin Yavrusu Doğaya Bırakıldı
Bingöl'ün Solhan ilçesinde bitkin halde bulunan kızıl şahin yavrusu, bakımının ardından doğaya bırakıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bulunan şahin, koruma altına alındıktan sonra sağlığına kavuştu ve tekrar doğaya salındı.
Bingöl'ün Solhan ilçesinde bitkin halde bulunan kızıl şahin yavrusu bakımının ardından doğaya bırakıldı.
Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Solhan'da denetim yaptıkları sırada Yüzen Adalar Tabiat Anıtı mevkisinde bitkin halde kızıl şahin yavrusu buldu.
Koruma altına alınan şahinin, götürüldüğü Şube Müdürlüğünde rutin kontrolleri yapıldı.
Bakımla sağlığına kavuşan kuş, tekrar doğaya salındı.