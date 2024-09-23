Üye Girişi
Haberler

Bitkin Halde Bulunan İshak Kuşu Doğaya Bırakıldı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Erzurum'da bitkin halde bulunan İshak kuşunu veteriner kontrolünde tedavi ettikten sonra doğaya saldı.

Bitkin halde bulunan İshak kuşu doğaya bırakıldı

ERZURUM - Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alınan İshak kuşu, doğaya gönderildi.

Yaban hayatında vatandaşlar ya da ekipler tarafından bulunan yaban hayvanlarına şefkat elini uzatan DKMP 13. Bölge Müdürlüğü, bu kez bir İshak kuşuna sahip çıktı. Erzurum'da bitkin bir halde bulunan İshak kuşunun bakım ve beslemesini veteriner hekim tarafından yapıldı. Sağlığına kavuşan İshak Kuşu'nu doğaya bırakıldı.

Bitkin Halde Bulunan İshak Kuşu Doğaya Bırakıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET EMİN KIZILCA - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum Güncel Yaşam Dünya Çevre Doğa

İsrail'den Lübnan'a saldırı! Ölü sayısı 100'e yükseldi, 400'den fazla yaralı var

İsrail'in bomba yağdırdığı ülkede ölü sayısı 100'e yükseldi

 Ümraniye'de polisi şehit eden saldırgan adliyeye böyle sevk edildi! Emniyet'ten 3 ayrı mesaj

Emniyet'ten polis katiline ayar! Adliyeye sevk ederken 3 ayrı mesaj verdiler

 Şehit Şeyda Yılmaz ile ilgili kahreden detay! Bu sabah memleketine gidecekmiş

Şehit Şeyda Yılmaz'ın bu sabah için dört gözle beklediği bir planı varmış
6 yaşındaki çocuk gelin davasında karar! Baba ve eş içeride çürüyecek

Türkiye'nin günlerce konuştuğu çocuk gelin davasında karar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnci Taneleri ne zaman başlayacak? İnci Taneleri yeni sezon ne zaman? Ümraniye'de polis memurunu şehit eden şahıs tutuklandı mı? Adliyeye sevk edilme anı! İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 23 Eylül İstanbul nöbetçi eczaneler! Yakınlarda nöbetçi eczane var mı? Engelli çobanı öldüresiye dövdüler! Olay ne? Olay ne zaman, nerede oldu? (VİDEO İZLE) Kadir İstekli davası ne oldu, kaç yıl ceza aldı? 6 yaşındaki çocuk gelin davasında karar açıklandı! Fenerbahçe- Union SG maçı ne zaman? Fenerbahçe- Union Saint Gilloise UEFA Avrupa Ligi maçı saat kaçta hangi kanalda, şifresiz mi? Tomris Giritlioğlu kimdir, kaç yaşında öldü? Tomris Giritlioğlu'nun hayatı... Tomris Giritlioğlu öldü mü, neden öldü? Tomris Giritlioğlu ne kanseri, hastalığı nedir? ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ CANLI İZLE (23 EYLÜL) Yemekteyiz 'de bugün kim yarışacak? Yemekteyiz hangi kanalda, saat kaçta? Tüpraş ne zaman temettü dağıtacak? 2024 Tüpraş temettü ne zaman ve ne kadar yatacak? MasterChef Adana Kebap Tarifi! Adana Kebap nasıl yapılır, malzemeleri neler?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });