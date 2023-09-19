Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı tarafından bitkin halde bulunan Delice Doğan, ilk muayene ve bakım işlemlerinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Bitkin halde bulunan Delice Doğan doğal yaşam alanına bırakıldı

ERZURUM - Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı tarafından bitkin halde Aziziye ilçesinde bulunan Delice Doğan ilk muayene bakım ve beslemelerinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Jandarma Haydi timi tarafından bulunan Delice Doğan, Doğa Koruma ve Milli Parklar 134. Bölge Müdürlüğü'nce yapılan muayene ve tedavisinin ardından doğal yaşamına bırakıldı. Delice Doğan uçarak gözden kayboldu.