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Bitkin Halde Bulunan Batağan Yavrusu Doğaya Salındı

Bitkin Halde Bulunan Batağan Yavrusu Doğaya Salındı
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Erzurum'da vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunan batağan yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından kurtarılarak, veteriner hekim tarafından bakıma alındı. Özel bakım sürecinin ardından yavru, doğal yaşam alanına salındı.

Erzurum'da bitkin halde bulunan batağan yavrusu, bakımının ardından doğaya salındı.

Kentte bir süre önce vatandaşlarca bitkin halde bulunan batağan yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.

DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak tarafından özenle bakılan batağan yavrusuna beslenme ve tedavi de içeren özel bir bakım uygulandı.

Kırsalda sulak doğal yaşam alanına bırakılan batağan yavrusu, bir süre yüzdükten sonra gözden kayboldu.??

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Güncel
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