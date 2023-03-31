Bitkiler Stres Altındayken Ses Çıkarıyor

KUDÜS, 31 Mart (Xinhua) -- Tel Aviv Üniversitesi'nden (TAU) Perşembe günü yapılan açıklamaya göre İsrailli araştırmacılar ilk kez bitkilerin ses çıkardığını keşfetti.

Pakistan'ın Multan kentinde Pakistan-Çin kırmızı biber projesi serasındaki biber fideleri, 16 Ocak 2023. (Fotoğraf: Ahmad Kamal/Xinhua)

KUDÜS, 31 Mart (Xinhua) -- Tel Aviv Üniversitesi'nden (TAU) Perşembe günü yapılan açıklamaya göre İsrailli araştırmacılar ilk kez bitkilerin ses çıkardığını keşfetti.

Cell dergisinde yayımlanan yeni çalışmada Tel Aviv Üniversitesi'nden araştırmacılar, bitkiler tarafından çıkarılan seslerin insan konuşmasına benzer bir ses seviyesinde olduğunu ve patlamış mısırın patlayış esnasında çıkardığı tıklama sesine benzediğini ortaya koydu.

Ancak bitkilerin çıkardığı sesler insan kulağının işitme aralığının ötesinde olan 40 ila 80 kHz'lik yüksek frekanslarda yayılıyor ve muhtemelen yarasa, fare ve böcek gibi çeşitli hayvanlar tarafından işitilebiliyor.

Araştırmaya göre bu keşifler, şimdiye kadar neredeyse sessiz olduğu düşünülen bitkiler alemine insanların bakışını değiştirebilir.

Seslerin çoğunlukla bitki stres altındayken çıkarıldığı ve bitkinin durumu hakkında bilgi içerdiğini tespit eden araştırmacılar, her bitki ve stres türünün belirli bir tanımlanabilir sesle ilişkili olduğunu bildirdi.

Araştırmacılar çalışmalarında domates, tütün, buğday, mısır, kaktüs ve ballıbaba bitkilerinin çıkardığı sesleri kaydedip analiz etti.

Çin'in güneybatısında yer alan Yunnan eyaletinin Gaoligong Dağları'nda çekilen bu fotoğrafta bir Paphiopedilum wardii Summerhayes görülüyor, 27 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shen Xiuying/Xinhua)

Ekip tarafından geliştirilen makine öğrenimi algoritmaları, nihayetinde ses kayıtlarından bitkiyi tanımlamayı ve stresin türü ile seviyesini belirlemeyi başardı.

Araştırmacılar, strese girmemiş bitkilerin ortalama olarak saatte bir kezden daha az ses çıkardığını, susuz kalmış veya yaralanmış bitkilerin ise saatte onlarca kez ses çıkardığını ortaya koydu.

Araştırmacılar, bitkilerin ne zaman sulanması gerektiğini yetiştiricilere bildiren sensörler gibi doğru araçlar üretildiğinde bu ses bilgisinin kullanılabileceğini belirtti.

Ekip tarafından planlanan gelecek çalışmalar, seslerin ardındaki mekanizmayı, güvelerin bunları algılama ve tepki verme şeklini ve diğer bitkilerin bu sesleri duyup duyamayacağını bulmayı amaçlıyor.