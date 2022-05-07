Bitki topladıkları arazide dolu nedeniyle mahsur kaldılar - Haberler

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Bitki topladıkları arazide dolu nedeniyle mahsur kaldılar

Demirören Haber Ajansı - Sayım Özmen - Güncel
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Bitki topladıkları arazide dolu nedeniyle mahsur kaldılar

BATMAN'ın Sason ilçesinde, araziye bitki toplamaya giden ve dolu nedeniyle araçlarında mahsur kalan grup, güvenlik korucuları tarafından kurtarıldı.

BATMAN'ın Sason ilçesinde, araziye bitki toplamaya giden ve dolu nedeniyle araçlarında mahsur kalan grup, güvenlik korucuları tarafından kurtarıldı.

Sason-Kozluk bağlantı yolu üzerindeki araziye bir grup, otomobille geldi. Burada bitki toplayanlar, aniden bastıran doluya yakalandı. Gruptakiler, kısa sürede bembeyaz olan bölgeden otomobilleriyle çıkamadı. Grubun yardımına Harami Geçidi noktasında görev yapan güvenlik korucuları yetişti. Korucular, grubun bölgeden güvenli alana gelmesini sağladı.


Demirören Haber Ajansı / Sayım Özmen - Güncel

Sason, Bitki, Güncel, Haberler

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