Bitdefender, Forrester'in EDR raporunda 'en iyiler' arasında gösterildi - Haberler

Siber güvenlik şirketi Bitdefender Antivirüs, Forrester Research'ün uç nokta tespiti ve yanıt sağlayan çözümlerini değerlendiren son raporunda "Güçlü Performans Sağlayan" olarak adlandırıldı. "Forrester Wave: Uç Nokta Tespiti ve Yanıt Sağlayıcıları, Q2 2022" başlıklı raporda, güvenlik profesyonellerinin ihtiyaçları adına doğru çözümü seçmelerine yardımcı olmak için her bir EDR ürününü nasıl değerlendirdiğini göstermek için Analiz Yetenekleri, Ürün Vizyonu, Ürün Güvenliği, ATT&CK uyumu ve daha fazlasını içeren 20 ayrı kritere dayalı olarak 15 EDR çözümü değerlendirildi.

Forrester, tümü tek bir konsoldan yönetilen uç nokta koruması (EPP), uç nokta algılama, yanıtlama ve gelişmiş risk analitiği içeren bütünleşik güvenlik platformu Bitdefender GravityZone Ultra'yı değerlendirdi

HER KURULUŞ İÇİN SİBER GÜVENLİK ÖNLEMİ KRİTİK ÖNEME SAHİP

"Gelişmiş siber güvenlik saldırılarının yaygınlaşmasıyla birlikte her büyüklükteki kuruluşun, tüm uç nokta altyapılarında güçlü tehdit önleme, algılama ve yanıt verme yeteneklerine sahip olmaları çok önemlidir" diyen Bitdefender'in Türkiye distribütörü Laykon Bilişim'in Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, "Forrester'ın Bitdefender'i EDR pazarında güçlü bir oyuncu olarak tanımasından memnunuz. Bu sonucun, çözümümüzün tehditleri belirleme, analiz etme ve hızla düzeltmeye yönelik çok katmanlı koruma yeteneklerini vurgulayarak, kuruluşların fiziksel, sanal ve bulut ortamlarında daha dirençli ve esnek olmalarına yardımcı olduğuna inanıyoruz" ifadelerinde bulundu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel