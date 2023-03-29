'Bitcoin Safiye' ve eşi, 24 milyon değerindeki 47 Bitcoini başka hesaplara aktarmış

AYDIN'da kendisini 'ekonomist-broker' olarak tanıtıp farklı meslek gruplarından 40 kişiyi yaklaşık 30 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla Bursa'da 19 Kasım 2019 tarihinde yakalanan ve 4 ay tutuklu kaldıktan sonra elektronik kelepçe takılarak serbest bırakılan Safiye Gökçe Yüce (43) ile eşi...

AYDIN'da kendisini 'ekonomist-broker' olarak tanıtıp farklı meslek gruplarından 40 kişiyi yaklaşık 30 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla Bursa'da 19 Kasım 2019 tarihinde yakalanan ve 4 ay tutuklu kaldıktan sonra elektronik kelepçe takılarak serbest bırakılan Safiye Gökçe Yüce (43) ile eşi Oğuzhan Yüce'nin (48) 135'er yıla kadar hapis istemiyle yargılanmalarına devam edildi. Duruşmada, bilirkişilerce incelenen hesap hareketleri mahkemeye sunulan Gökçe çiftinin 24 milyon değerindeki 47 Bitcoini başka hesaplara aktardığı ortaya çıktı.

Adana'da yaşayan Safiye Gökçe Yüce, yaklaşık 6 yıl önce eşi Oğuzhan Yüce'nin bir jeotermal enerji santralinde elektrik mühendisi olarak göreve başlaması üzerine Aydın'a taşındı. Burada eşiyle birlikte taşeron şirket kuran Safiye Gökçe Yüce, JES şirketlerine işçi bulmaya başladı. Bu sırada Aydın Devlet Hastanesi'ne sağlık kontrolüne giden Safiye Gökçe Yüce, iddiaya göre tanıştığı bir doktora kendisini, 'ekonomist-broker' olarak tanıttı. Doktora yatırımını kripto para birimi Bitcoin'e yapmasını söyledi. İkna olan doktordan adına Bitcoin almak üzere para aldı. Bir süre sonra kar payı verdiği doktora, kendisine yeni müşteriler bulmasını, bunun üzerinden de kar payı ödeyeceğini vadetti. Böylelikle saadet zinciri benzeri bir yapı oluşturan Yüce, kısa sürede hemşireden, polise kadar çok sayıda meslek grubundan 40 kişiye ulaştı.

Yüce çifti, savunmalarında daha önceki duruşmalarda olduğu gibi haklarındaki suçlamaları kabul etmedi. Mağdurlar ise Safiye Gökçe Yüce'nin başka Bitcoin hesaplarının da olabileceğini ve bunların araştırılmasını bilir kişi raporlarında eksiklikler olduğunu belirtmesi üzerine mahkeme duruşmayı 20 Haziran'a erteledi.