Bitcoin, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde resmi para birimi oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bitcoin, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde resmi para birimi oldu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Bitcoin, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde resmi para birimi oldu

Kripto para birimi Bitcoin, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde resmi para birimi olduOrta Amerika ülkesi El Salvador'un ardından Orta Afrika Cumhuriyeti de kripto para birimi Bitcoin'i resmi para birimi yaptı.

Kripto para birimi Bitcoin, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde resmi para birimi oldu

Orta Amerika ülkesi El Salvador'un ardından Orta Afrika Cumhuriyeti de kripto para birimi Bitcoin'i resmi para birimi yaptı. Dünyanın en fakir ülkelerinden biri olan Orta Afrika Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, milletvekillerinin oybirliğiyle Bitcoin'i ülkenin yasal para birimi olarak kabul ettiği aktarıldı.

Kararın, Orta Afrika Cumhuriyeti'ni dünyanın en cesur ve en vizyoner ülkeleri arasına soktuğu ifade edildi. Herhangi bir kripto para birimini kullanmak için internet gerekli olurken, WorldData internet sitesine göre 2019'da Orta Afrika Cumhuriyeti'nde yaşayanların sadece yüzde 4'ü internete erişebildi.

Ülkede şu anda Afrika'daki diğer eski Fransız kolonilerinin çoğunun kullandığı Fransız destekli CFA frangı kullanılıyor.

(İHA)

Canlı kripto para verileri ve tüm kripto para haberleri için tıkla.

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Ekonomi, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title