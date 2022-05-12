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Bitcoin'de yaprak dökümü! İşte son durum

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Bitcoin'de yaprak dökümü! İşte son durum

Birkaç gün önce 30 bin dolara gerileyerek tarihi bir düşüş yaşayan kripto para birimi Bitcoin fiyatı 30 bin doların altına düştü.

Geçen sene 60 bin doları aşarak tarihi zirvesini yaşayan Bitcoin'in eski günlerinden eser kalmadı. Dünya genelinde enflasyonun artması ve ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz kararının da etkisiyle kripto para piyasası zor günlerden geçiyor.

BTC geçtiğimiz günlerde, bir süredir seyrettiği 40 bin doların altına düşerek 30 bin dolar seviyesine gerilemişti. Uzun zamandır bu denli bir düşüş yaşamamıştı. Bugün yani 12 Mayıs'ta, CoinMarketCap verilerine göre 24 saat içerisinde yüzde 11'e yakın değer kaybeden popüler kripto para birimi 30 binin de altında kaldı.

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Bitcoin fiyatı 26 bin doları gördü

Bitcoin fiyatı bu sabah saat 10: 00 sıralarında 26 bin 350 dolara düşerek, 2022'nin en düşük seviyesini gördü. Birkaç saat içinde yeniden 27 bin dolara çıksa da, son 1 yıllık değişimi göz önünde bulundurulduğunda gidişatı yatırımcılarını korkutuyor. An itibariyle 28 bin dolar civarında işlem görüyor.

CoinMarketCap'tan alınan verilere göre BTC son 24 saat içerisinde en yüksek 32 bin doları gördü. 1 ay içinde 42 bin 893, 1 yıl içindeyse 68 bin 800 dolar ile zirveyi yaşadı. Bununla birlikte Şubat ayında Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla Ukrayna'ya düzenlenen askeri harekat sonrasında da yüzde 9'luk değer kaybı yaşamıştı.

Ethereum da düşüşte

Sadece Bitcoin değil, Ethereum dahil diğer kripto para birimlerinin fiyatı da düşüşte. Ethereum son 24 saat içerisinde yüzde 20'ye yakın değer kaybıyla 1,900 dolara gerilerken; BNB Coin yüzde 19 düşüşle 250 doları gördü. Öte yandan XRP şu anda 0,370 dolar, Binance USD'nin fiyatı 1.01 dolar, Dogecoin ise 0.0773 dolarda geziyor.

Önemli Not: Yatırım tavsiyesi değildir. Bilgilendirme amaçlı hazırlanmıştır.

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