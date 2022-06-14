Bitcoin'de tarihi çöküş: Sonu LUNA gibi olabilir!
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Kripto para piyasasında yer alan coinlerin güncel değerleri giderek düşüyor. Bitcoin bile 2 yıl önceki seviyesine geriledi.
Kripto para piyasasında tarihi bir çöküş yaşanıyor. Geçtiğimiz aylarda LUNA'nın pazardan silinmesinin ardından şimdi de Bitcoin çakılıyor. Geçtiğimiz yılın Kasım ayından beri düşüşte olan BTC, 2 yıl önceki seviyesine kadar geriledi. Peki kripto para birimlerinin güncel değerleri ne kadar?
Bitcoin, tarihi çöküşün eşiğinde: 22 bin dolara kadar geriledi!
Bitcoin, geçtiğimiz yılın sonlarına doğru en yüksek seviyesine ulaşarak 69 bin doları gördü. Fakat daha sonra durmak bilmeyen bir çöküşe girdi. Uzun bir süre boyunca 30 bin ila 40 bin dolar arasında durumunu korumuş olsa da şu anda birçok yatırımcıyı üzecek bir seviyeye geldi.
Anlık olarak BTC/USDT değerine baktığımızda 23 bin 300 dolar seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Fakat çok kısa bir süre önce 22 bin 600 dolar seviyesine kadar gerileri. Bu, 7 ay öncesine kıyasladığımız zaman yüzde 60'dan büyük bir düşüşe denk geliyor. İşte kripto para birimlerinin güncel değerleri…
Kripto para piyasası dibi gördü: Çalışanlar tehlikede!
Kripto para birimlerinin güncel değerleri
BTC/USDT: 23 bin 200 dolar
ETH/BUSD: 1. 229 dolar
ADA/BUSD: 0.4650 dolar
SOL/BUSD: 27.79 dolar
XRP/BUSD: 0.3126 dolar
DOGE/BUSD: 0.05414 dolar
AVAX/BUSD: 15.70 dolar
SHIB/BUSD: 0.000000786 dolar
MATIC/BUSD: 0.430 dolar
DOT/BUSD: 6.92 dolar
FTT/BUSD: 24.94 dolar
LTC/BUSD: 43 dolar
XLM/BUSD: 0.1085 dolar
LINK/BUSD: 5.69 dolar
UNI/BUSD: 3.63 dolar
XMR/BUSD: 139.5 dolar
NEAR/BUSD: 3.393 dolar
ATOM/BUSD: 6.31 dolar
VET/BUSD: 0.02359 dolar
FLOW/BUSD: 1.54 dolar
MANA/BUSD: 0.8069 dolar
SAND/BUSD: 0.8406 dolar
THETA/BUSD: 1.007 dolar
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