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Bişva İçtiması'na Katılan Müslümanlar Tren Garlarını Doldurdu

Bişva İçtiması'na Katılan Müslümanlar Tren Garlarını Doldurdu
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Dakka'da düzenlenen dünyanın ikinci büyük Müslüman buluşması Bişva İçtiması'na katılan yüz binlerce Müslüman, etkinliğin sona ermesinin ardından evlerine dönmek üzere tren garlarını doldurdu.

DAKKA, 3 Ocak (Xinhua) -- Dünyanın ikinci büyük Müslüman buluşması olan Bişva İçtiması'na katılan yüz binlerce Müslüman evlerine dönmek üzere tren garlarını doldurdu.

31 Ocak'ta Bangladeş'in başkenti Dakka'nın yaklaşık 25 km kuzeyindeki Tongi'de bulunan Turag Nehri'nin kıyılarında başlayan Bişva İçtiması'nın ilk aşaması pazar günü sona erdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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