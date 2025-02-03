Bişva İçtiması'na Katılan Müslümanlar Tren Garlarını Doldurdu

DAKKA, 3 Ocak (Xinhua) -- Dünyanın ikinci büyük Müslüman buluşması olan Bişva İçtiması'na katılan yüz binlerce Müslüman evlerine dönmek üzere tren garlarını doldurdu.

31 Ocak'ta Bangladeş'in başkenti Dakka'nın yaklaşık 25 km kuzeyindeki Tongi'de bulunan Turag Nehri'nin kıyılarında başlayan Bişva İçtiması'nın ilk aşaması pazar günü sona erdi.