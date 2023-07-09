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Bismil'de Yağmur ve Rüzgar Etkisiyle Pazar Yerinde Şemsiyeler Uçtu

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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde etkili olan yağmur ve kuvvetli rüzgar sonucunda pazar yerinde esnafın şemsiyeleri uçtu. Aynı zamanda kanalizasyonlar da taşarak sokakları su bastı.

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde yağmurla birlikte kanalizasyonlar taşarken, etkili olan kuvvetli rüzgarda pazar yerinde esnafın şemsiyeleri uçtu. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bismil ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan yağmur ve kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Kurtuluş Mahallesi 607'nci sokakta kurulan pazar yerinde etkili olan rüzgarla esnafın şemsiyeleri uçtu. Bazı esnaf şemsiyeleri uçmasın diye tutarken, bazılarının da gıda malzemeleri zarar gördü. Taşan kanalizasyonla birlikte sokağı su basarken, o anlar çevredekilerin cep telefonu kameralarınca kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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