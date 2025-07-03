Bismil'de Yaban Domuzları Tarlada Görüntülendi

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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, yaban domuzlarının tarlada dolaşma anları cep telefonu ile kaydedildi. Ambar Mahallesi'nde tarlasına giden vatandaşların karşılaştığı domuz sürüsü, kısa sürede gözden kayboldu.

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde yaban domuzlarının tarlada dolaştığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İlçeye bağlı Ambar Mahallesi kırsalında öğle saatlerinde tarlasına giden vatandaşlar, arazi içinde hareket eden domuz sürüsünü fark etti. Boş alanda koşan hayvanlar kısa sürede gözden kayboldu. O anlar, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Haber ve Kamera: Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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