Bismil'de Yaban Domuzları Tarlada Görüntülendi

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde yaban domuzlarının tarlada dolaştığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İlçeye bağlı Ambar Mahallesi kırsalında öğle saatlerinde tarlasına giden vatandaşlar, arazi içinde hareket eden domuz sürüsünü fark etti. Boş alanda koşan hayvanlar kısa sürede gözden kayboldu. O anlar, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Haber ve Kamera: Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR