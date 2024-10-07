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Bismil'de TIR Çarpması Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Bismil'de TIR Çarpması Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail Kılıçaslan, briket yüklü bir TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde yolun karşısına geçerken briket yüklü TIR'ın çarptığı İsmail Kılıçaslan (54), hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Bismil- Diyarbakır kara yolu Dicle Mahallesi Akpınar Camii önünde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen briket yüklü TIR, aracından inerek yolun karşısına geçmek isteyen İsmail Kılıçaslan'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenip başını kaldırıma çarpan Kılıçaslan, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kılıçaslan, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Bismil Devlet Hastanesi'nde doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Hayvancılıkla uğraştığı belirtilen İsmail Kılıçaslan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Silvan'da defnedildi.

TIR şoförü, ifadesinin alınması için emniyete götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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