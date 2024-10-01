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Bismil'de Tavuk Yemi Üretim Makinesine Sıkışan İşçi Hayatını Kaybetti

Bismil'de Tavuk Yemi Üretim Makinesine Sıkışan İşçi Hayatını Kaybetti
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir fabrikanın tavuk yemi üretim makinesine boynunu kaptıran Suriye uyruklu işçi Hasne El Asada hayatını kaybetti. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesindeki bir fabrikada çalışan Suriye uyruklu Hasne El Asada (24), boynunu tavuk yemi üretim makinesine kaptırarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Bismil ilçesi Köseli Mahallesi'nde bulunan bir tavuk yemi üretim fabrikasında meydana geldi. Fabrikada işçi olarak çalışan Suriye uyruklu Hasne El Asada, tavuk yemi üretim makinesine boyunu kaptırdı. Durumu gören eşi, Hasne'yi aracıyla Bismil Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Hasne, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Hasne'nin cenazesi, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından başlatılan soruşturmada 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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