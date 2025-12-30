Haberler

Yolu kapalı mahallede solunum sıkıntısı çeken hastaya, UMKE ulaştı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kardan kapalı bir mahallede solunum sıkıntısı çeken 63 yaşındaki Mehmet Selim Kahraman, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından ambulansa ulaştırılarak hastaneye kaldırıldı.

Bismil ilçesine bağlı Çakallı Mahallesi'nde dün akşam solunum sıkıntısı yaşayan Mehmet Selim Kahraman için yapılan ambulans talebi sonrası sağlık ekipleri harekete geçti. Yolun kardan kapalı olması nedeniyle devreye UMKE girdi. UMKE, kısa sürede hastaya ulaşarak ilk değerlendirmesini yaptı. Kahraman'a oksijen inhalasyonu uygulandı. Ardından hasta, evinden alınarak ambulans ekibine teslim edildi. Ambulans ekibi tarafından damar yolu açılan ve oksijen tedavisine devam edilen hasta, Bismil Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Konuyla ilgili İl Sağlık Müdürü Emre Asiltürk, zorlu kış koşullarına rağmen sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürüldüğünü belirterek, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için UMKE ve acil sağlık ekiplerinin sahada koordinasyon içinde görev yaptığını ifade etti.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
