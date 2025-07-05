Bismil'de Silahlı Çatışma: 2 Yaralı

Bismil'de Silahlı Çatışma: 2 Yaralı
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 2 kardeş arasında çıkan silahlı çatışmada dönerci dükkanında bulunan bir uzman çavuş ve iş yeri çalışanı yaralandı. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde 2 kardeşin silahlı çatışmasında dönerci dükkanında bulunan uzman çavuş ile iş yeri çalışanı yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Bismil ilçesi sanayi sitesinde meydana geldi. İsimleri öğrenilemeyen tornacı 2 kardeş arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından kardeşlerden biri otomobille dükkanın önüne gelerek ateş açmaya başladı. Diğer kardeş ise dükkandan pompalı tüfekle karşılık verdi. Açılan ateşte, olayla ilgisi bulunmayan, karşı tarafta dönerci dükkanında bulunan uzman çavuş M.B. (34) ile iş yeri çalışan M.E. (29), pompalı tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polis, geldiği otomobille kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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