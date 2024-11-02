Bismil'de Şakalaşma Faciası: Çocuk Otomobilin Altında Kaldı
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, arkadaşının şakalaşırken ittiği bir çocuğun ayağı, geri manevra yapan bir otomobilin altında kaldı. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde arkadaşının şakalaşırken ittiği çocuğun ayağı, geri manevra yapan otomobilin altında kaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde Bismil ilçesi Kurtuluş Mahallesi 702'nci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşının şakalaşırken ittiği çocuğun ayağı, o sırada geri manevra yapan otomobilin altında kaldı. Sürücünün hastaneye götürmek istediği ismi öğrenilmeyen çocuk, tüm ısrarlara rağmen otomobile binmek istemeyerek olay yerinden uzaklaştı. O anlar çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.