Bismil'de Huzur Asayiş Uygulaması: 6 Gözaltı

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde, okul çevreleri, parklar ve farklı noktalarda yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan 6 şüpheli gözaltına alındı. 9 yıl kesinleşmiş hapisle aranan şüpheli tutuklandı.

Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen 'Huzur Asayiş Uygulaması'nda eğlence mekanları, metruk binalar, park bahçeler, okullar ve vatandaşların yoğun olduğu yerlerde denetimler gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde 40 gram kenevir, 70 sentetik ecza, 1 ruhsatsız tabanca ve 15 fişek ele geçirilirken, biri hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrolle serbest bırakılırken, kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,