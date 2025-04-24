Bakan Kurum: İstanbul'da depremden dolayı 7 bina az hasar aldı, orta ve ağır hasarlı bina yok

Son durum raporu! İstanbul'da kaç bina yıkıldı, kaç bina hasar aldı?
İstanbul'da 6,2'lik depremin ardından 266 artçı sarsıntı kaydedildi

İstanbul beşik gibi! AFAD tedirgin eden rakamı paylaştı
Tahliye planı hazır! İşte olası depremde İstanbul'da yaşayanların gönderileceği 11 il

İşte olası depremde İstanbul'da yaşayanların gönderileceği 11 il
Alman profesörden İstanbul uyarısı: 2 kritik senaryo var

Alman profesör, İstanbul için uyardı: Gerilim kayıyor, 2 senaryo var

Bismil'de Huzur Asayiş Uygulaması: 6 Gözaltı

Bismil'de Huzur Asayiş Uygulaması: 6 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır Bismil ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan 6 şüpheli gözaltına alındı. 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi tutuklandı.

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde, okul çevreleri, parklar ve farklı noktalarda yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan 6 şüpheli gözaltına alındı. 9 yıl kesinleşmiş hapisle aranan şüpheli tutuklandı.

Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen 'Huzur Asayiş Uygulaması'nda eğlence mekanları, metruk binalar, park bahçeler, okullar ve vatandaşların yoğun olduğu yerlerde denetimler gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde 40 gram kenevir, 70 sentetik ecza, 1 ruhsatsız tabanca ve 15 fişek ele geçirilirken, biri hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrolle serbest bırakılırken, kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.