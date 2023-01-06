BİSMİL'DE, ÇIKTIĞI ELEKTRİK TRAFOSUNDA AKIMA KAPILARAK ÖLDÜ Güncel Haberler DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde Şakir Keskin (45), çıktığı elektrik trafosunda yüksek akıma kapılarak öldü. DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde Şakir Keskin (45), çıktığı elektrik trafosunda yüksek akıma kapılarak öldü. Olay, öğleden sonra Bismil ilçesine bağlı Kayı köyünde meydana geldi. Elektrik trafosuna çıkan Şakir Keskin, yüksek akıma kapıldı. Keskin'i hareketsiz şekilde elektrik trafosunda görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Elektriğin kesilmesiyle itfaiye ekipleri, trafodan Keskin'in cansız bedenini indirdi. Keskin'in cenazesi, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel İtfaiye Güncel Haberler

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