Bismil'de asayiş uygulamasında yakalanan 30 şüpheliden 8'i tutuklandı Güncel Haberler Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde huzur ve asayiş uygulamasında gözaltına alınan 30 şüpheliden 8'i tutuklandı. Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde huzur ve asayiş uygulamasında gözaltına alınan 30 şüpheliden 8'i tutuklandı. Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen uygulamalarda 30 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 8'i tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yapılan kontrollerde, ruhsatsız 4 tabanca ve 3 av tüfeği, kurusıkı tabanca, çalıntı motosiklet ve 20 gram uyuşturucu ele geçirildi. Kaynak: AA / Güncel Diyarbakır Hisarcık Bismil Güncel Haberler

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