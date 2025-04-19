Bismil'de Aileler Arasında Silahlı Kavga: 7 Yaralı
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 7 kişi yaralandı. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 7 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı kırsal Harmanlı Mahallesi'nde iki ailenin bazı fertleri arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada 5 kişi açılan ateş sonucu, 2 kişi de darp sonucu yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Aydın Arık - Güncel