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Bismil'de Aileler Arasında Silahlı Kavga: 7 Yaralı

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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 7 kişi yaralandı. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 7 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı kırsal Harmanlı Mahallesi'nde iki ailenin bazı fertleri arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada 5 kişi açılan ateş sonucu, 2 kişi de darp sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

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Kaynak: AA / Aydın Arık - Güncel
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