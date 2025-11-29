Bismil'de 20 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde hakkında 20 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda Bismil ilçesinde düzenlenen operasyonda, "tasarlayarak kan gütme saikiyle öldürme", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma", "korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme", "kasten yaralama", "basit yaralama" ve "basit tehdit" suçundan hakkında 20 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.K. yakalandı, piyade tüfeği ele geçirildi.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi. ?