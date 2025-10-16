Bişkek'te Okul Çağındaki Çocuklara Yönelik Tehditler Üzerine Güvenlik Önlemleri Artırıldı

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bir erkeğin, okul çağındaki çocuklara yönelik fiziki tehditler içeren görüntüsünün sosyal medyada yayılması, başkentte güvenlik önlemlerinin artırılmasına neden oldu.

Yerel basındaki haberlere göre, kimliği belirlenemeyen bir erkeğin, okul çağındaki çocuklara yönelik fiziki tehditler içeren görüntüsünün sosyal medyada yayılması veliler arasında endişeye yol açtı.

Tehditlerin ardından başkentteki 6 ve 61 numaralı okullar ile Ak-Ordo yerleşim bölgesindeki bazı okullar emniyet ekipleri tarafından güvenlik çemberine alındı.

Okulların çevresinde yapılan aramalarda ise herhangi bir şüpheli duruma rastlanmadı.

Siber suçlarla mücadele ekipleri, videodaki kişinin kimliğini ve bulunduğu yeri tespit etmek üzere çalışmalara başladı.

Emniyet yetkilileri, vatandaşlardan şüpheli şahsı tanımaları durumunda güvenlik güçlerine bilgi vermelerini istedi.

Yetkililer, yarın başkentteki tüm devlet okullarının çevrim içi eğitime geçtiğini duyurdu.