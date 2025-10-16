Haberler

Bişkek'te Okul Çağındaki Çocuklara Yönelik Tehditler Üzerine Güvenlik Önlemleri Artırıldı

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bir erkeğin okul çağındaki çocuklara yönelik fiziki tehditler içeren görüntülerinin sosyal medyada yayılması, velilerde endişeye yol açtı. Güvenlik güçleri, tehditlerin ardından bazı okullarda güvenlik önlemlerini artırdı ve siber suçlarla mücadele ekipleri, görüntüdeki kişiyi tespit etmek için çalışmalara başladı.

Tehditlerin ardından başkentteki 6 ve 61 numaralı okullar ile Ak-Ordo yerleşim bölgesindeki bazı okullar emniyet ekipleri tarafından güvenlik çemberine alındı.

Okulların çevresinde yapılan aramalarda ise herhangi bir şüpheli duruma rastlanmadı.

Siber suçlarla mücadele ekipleri, videodaki kişinin kimliğini ve bulunduğu yeri tespit etmek üzere çalışmalara başladı.

Emniyet yetkilileri, vatandaşlardan şüpheli şahsı tanımaları durumunda güvenlik güçlerine bilgi vermelerini istedi.

Yetkililer, yarın başkentteki tüm devlet okullarının çevrim içi eğitime geçtiğini duyurdu.

Kaynak: AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel
Haberler.com
