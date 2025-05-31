Bişkek'te 5. Uluslararası Çocuk Folklor Festivali Başladı

Bişkek'te 5. Uluslararası Çocuk Folklor Festivali Başladı
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Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Türkiye, Rusya, Kazakistan, Bulgaristan, Moğolistan, Hindistan ve Macaristan'dan çocuk folklor gruplarının katıldığı Nariste 5. Uluslararası Çocuk Folklor Festivali başladı. Festival, kültürel etkileşimi teşvik etmeyi amaçlıyor.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, "Nariste" 5. Uluslararası Çocuk Folklor Festivali başladı.

Nariste 5. Uluslararası Çocuk Folklor Festivali'ne; Türkiye, Rusya'nın Tuva ve Altay Özerk Bölgeleri, Moskova, St. Petersburg, Kazakistan, Bulgaristan, Moğolistan, Hindistan, Macaristan ve Kırgızistan'ın çeşitli bölgelerinden çocuk folklor grupları katıldı.

Bişkek Büyükşehir Belediye Başkanı Aybek Cunuşaliyev, festivalin açılış töreninde yaptığı konuşmada, festivalin, gelenekle modernliğin, çocuksu samimiyetle halk sanatının asırlık bilgeliğinin, ulusal bilincin ve uluslararası anlayışın buluştuğu özel bir alan olduğunu kaydetti.

Cunuşaliyev, festivalin temel amacının, etnik, kültürel, dilsel gruplar ve uluslar arasındaki ilişkilerde daha iyi bir karşılıklı anlayışı teşvik etmek, dayanışmayı güçlendirmek, kültürlerin karşılıklı zenginleşmesini daha da ileriye götürmek, uluslararası kültürel işbirliği ve değişimi teşvik etmek olduğunu söyledi.

İki gün sürecek festivalde halk dansları ve enstrüman topluluklarının gösterileri, ustalık sınıfları, konferanslar, uygulamalı sanat sergileri, kültürel projelerin sunumları ve Bişkek'in tarihi ve kültürel mekanlarına geziler düzenlenecek.

İlki 2018'de düzenlenen Uluslararası Çocuk Folklor Festivali, 1 Haziran saat 19.00'da Ala-Too Meydanı'nda konser programıyla sona erecek.

Kaynak: AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel
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