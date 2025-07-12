Bisikletliye Çarpan Sürücü Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde otomobiliyle bisikletli bir kişiye çarpan sürücü Y.Ö. tutuklandı. Olayda hayatını kaybeden bisikletli Ümit Bahar'ın cansız bedeni morga kaldırıldı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dün otomobiliyle çarptığı bisikletlinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı.

Bostanlı Mahallesi Hasan Ali Yücel Bulvarı'nda dün 34 EJG 916 plakalı otomobiliyle bisikletli Ümit Bahar'a (60) çarparak ölümüne neden olan Y.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Y.Ö. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Y.Ö'nün (41) kullandığı 34 EJG 916 plakalı otomobil, dün bisikletli Ümit Bahar'a (60) Bostanlı Mahallesi Hasan Ali Yücel Bulvarı'nda çarpmış, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Bahar'ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.

Ekipler otomobil sürücü Y.Ö'yü gözaltına almıştı.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel
270 kişinin can verdiği uçak kazasının nedeni pilotların ses kayıtlarında: Neden kapattın?

Ses kaydı ortaya çıktı! İşte 270 kişinin öldüğü kazanın sebebi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe başkan adaylığını açıklayan Sadettin Saran'dan yeni hamle

Seçimde Ali Koç'un karşısına çıkmak için 500 imzayı toplamaya başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.