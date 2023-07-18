Bisikletliye çarpan sürücü hala yakalanamadı

KADIKÖY Bostancı'da bisikletli bir kişiye çarpan sürücünün hala yakalanamadığı öğrenildi. Kazadan sonra olay yerine gelen kişinin ise kaçan sürücünün arkadaşı olduğu belirlendi.

KADIKÖY Bostancı'da bisikletli Doğanay Güzelgün (51)'e çarpan sürücünün hala yakalanamadığı öğrenildi. Kazadan sonra olay yerine gelerek aracı sürdüğünü belirten kişinin ise kaçan sürücünün arkadaşı olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 05.30 sıralarında Bostancı sahil yolu Çetin Emeç Bulvarı Maltepe istikametinden meydana geldi. Polis kontrolünden kaçtığı iddia edilen otomobil sürücüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola fırlayan bisiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan 51 yaşındaki Güzelgün kaldırıldığı hastaneden hayatını kaybetti. Olay yerine gelerek teslim olan M.C.Ç.'nin asıl şüpheli olmadığı belirlendi. M.C.Ç'nin aracı kullandığı tespit edilen Temel Ü'nün arkadaşı olduğu ortaya çıktı. Temel Ü.'nün kaza sonrası M.C.Ç'yi aracı alması için olay yerine gönderdiği öne sürüldü. M.C.Ç'nin sorgusunda, Güzelgün'ün hayatını kaybettiğini bilmediğini söylediği öğrenildi. Polis ekiplerinin, firari şüpheli Temel Ü'yü yakalama çalışmaları devam ediyor.